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Сегодня, 07:15

Анисимов: «В НХЛ нет такого давления на судей от масс-медиа, болельщиков и руководства»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов заявил, что в лиге больше давления на судей, чем в НХЛ.

«Слежу за тем, что происходит в НХЛ в плане судейства? Да, по мере возможности. Когда у нас сезон закончился, была возможность посмотреть. В НХЛ другая ментальность, и люди по-другому все воспринимают. В НХЛ нет такого давления от масс-медиа, болельщиков и руководства. Во-первых, мы разные люди по ментальности. Во-вторых, цена ошибки воспринимается по-разному», — приводит слова Анисимова «РБ Спорт».

Победителем Кубка Гагарина сезона-2023/24 является магнитогорский «Металлург», обыгравший ярославский «Локомотив» в финальной серии со счетом 4-0.

Источник: РБ Спорт
Алексей Анисимов
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