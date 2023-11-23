Алексеев рассказал, что с его плеч упал большой груз после дебютной шайбы в НХЛ

Российский защитник «Вашингтона» Александр Алексеев прокомментировал дебютную шайбу в НХЛ.

«Это было прекрасно. Я даже не понял, как это вышло, но с моих плеч упал большой груз», — приводит слова Алексеева официальный сайт НХЛ.

24-летний россиянин забросил шайбу на 18-й минуте в матче с «Баффало».