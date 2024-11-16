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Сегодня, 07:27

Александров забросил пятую шайбу в сезоне за фарм-клуб «Сент-Луиса»

Сергей Разин
корреспондент
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«Спрингфилд» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Лихай Уэлли» со счетом 4:3.

В составе фарм-клуба «Сент-Луиса» форвард Никита Александров отличился заброшенной шайбой.

В текущем сезоне 24-летний россиянин провел 12 матчей в АХЛ и набрал 10 (5+5) очков.

АХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
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«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 20 12 8 26
2 Каролина 15 11 4 22
3 Рейнджерс 15 10 5 21
4 Вашингтон 15 10 5 21
5 Айлендерс 17 7 10 18
6 Филадельфия 17 7 10 16
7 Питтсбург 19 6 13 15
8 Коламбус 16 6 10 14
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 17 11 6 23
2 Торонто 18 10 8 22
3 Бостон 18 8 10 18
4 Тампа-Бэй 15 8 7 17
5 Оттава 16 8 8 17
6 Баффало 17 8 9 17
7 Детройт 15 7 8 15
8 Монреаль 17 5 12 12
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 17 15 2 30
2 Миннесота 16 11 5 25
3 Даллас 15 10 5 20
4 Колорадо 17 9 8 18
5 Юта 16 7 9 17
6 Сент-Луис 17 7 10 15
7 Чикаго 17 6 11 13
8 Нэшвилл 17 5 12 13
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 16 10 6 22
2 Лос-Анджелес 18 9 9 21
3 Ванкувер 15 8 7 19
4 Эдмонтон 17 9 8 19
5 Калгари 17 8 9 19
6 Сиэтл 17 8 9 17
7 Сан-Хосе 18 5 13 13
8 Анахайм 15 5 10 12
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16.11 03:00
Коламбус – Питтсбург
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Колорадо – Вашингтон
 - : -
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Юта – Вегас
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 - : -
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