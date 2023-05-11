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Александров: «В раздевалке «Сент-Луиса» мы всегда говорили по-русски»

Алина Савинова
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Российский форвард «Сент-Луиса» Никита Александров рассказал о своем дебюте в НХЛ.

«За день до дебюта у меня была утренняя тренировка в АХЛ, вечером была запланирована игра. После занятия ко мне подошел тренер и сказал, что меня вызывают в главную команду и что надо лететь в Сент-Луис. Я не знал, сыграю или нет. Стало понятно только на следующей день на утренней раскатке, когда увидел состав. Старался не переживать, успокаивал себя мыслями, что это та же самая игра, тот же хоккей, что это просто другая лига. В первом периоде, конечно, было непривычно, я нервничал, но со второго периода адаптировался, почувствовал игру», — приводит Sport24 слова хоккеиста.

Также он заявил, что в раздевалке «Сент-Луиса» можно было общаться по-русски.

«Мы всегда говорили по-русски в раздевалке. Думаю, все понимали, что нас много, никто не был против, что мы говорили на родном языке», — добавил форвард.

Александров дебютировал в НХЛ в ноябре 2022 года. В составе основной команды «Сент-Луиса» 22-летний нападающий провел 28 матчей и набрал 7 (3+4) очка.

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2023-05-11-aleksandrov-o-debyute-v-nkhl-v-razdevalke-sent-luisa-my-vsegda-govorili-po-russki
Никита Александров
Хоккей
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
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6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
Второй раунд Счет в серии
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6. Эдмонтон - Вегас
0 - 0
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Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
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1. Каролина - Нью-Джерси
5 - 1
2. Каролина - Нью-Джерси
6 - 1
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4. Нью-Джерси - Каролина
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Даллас - Сиэтл
Даллас - Сиэтл
2 - 2
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7 - 2
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3 - 6
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0 - 0
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0 - 0
2 - 2
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
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2. Торонто - Флорида
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0 - 0
1 - 3
Первый раунд
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
4 - 2
1. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 7
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3. Тампа-Бэй - Торонто
3 - 4
4. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 5
5. Торонто - Тампа-Бэй
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6. Тампа-Бэй - Торонто
1 - 2
4 - 2
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
4 - 1
1. Вегас - Виннипег
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2. Вегас - Виннипег
5 - 2
3. Виннипег - Вегас
4 - 5
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Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
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1. Колорадо - Сиэтл
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Эдмонтон

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Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 7 7
Сэм Райнхарт

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Флорида

 11 6
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 5 1.80
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

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Игорь Шестеркин

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Рейнджерс

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