Александров набрал три очка и стал первой звездой матча за фарм-клуб «Сент-Луиса»
«Спрингфилд» в матче регулярного чемпионата АХЛ в овертайме обыграл «Шарлотт» со счетом 6:5 ОТ.
В составе фарм-клуба «Сент-Луиса» форвард Никита Александров набрал 3 (2+1) очка, забив в овертайме, и был признан первой звездой встречи.
Вратарь «Спрингфилда» Вадим Жеренко отразил 8 бросков из 11 и был заменен после после трех пропущенных шайб, у защитника Дмитрия Саморукова результативная передача.
В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 35 матчей в АХЛ, в которых набрал 32 (17+15) очка.
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