Александров набрал два очка и стал третьей звездой матча за фарм-клуб «Сент-Луиса»

«Спрингфилд» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл в овертайме «Шарлотт» со счетом 4:3.

В составе фарм-клуба «Сент-Луиса» форвард Никита Александров набрал 2 (1+1) очка и был признан третьей звездой встречи. Вратарь «Спрингфилда» Вадим Жеренко отразил 39 бросков из 42.

В текущем сезоне 24-летний россиянин провел 14 матчей в АХЛ и набрал 12 (6+6) очков.