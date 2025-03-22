Александров и Денисенко забили по голу в матче фарм-клубов «Сент-Луиса» и «Нэшвилла»

«Спрингфилд» в матче регулярного чемпионата АХЛ дома уступил «Милуоки» со счетом 1:4.

В составе фарм-клуба «Сент-Луиса» единственную шайбу забросил Никита Александров, у фарм-клуба «Нэшвилла» Григорий Денисенко набрал 2 (1+1) очка и был признан первой звездой встречи.

В текущем сезоне 24-летний Александров провел 38 матчей в АХЛ, в которых набрал 41 (23+18) очко. У 24-летнего Денисенко 30 (11+19) очков в 50 играх сезона.