Александр Волков: «Несколько раз был близок к дебюту в НХЛ»

Российский нападаюший «Тампы» Александр Волков в интервью «Известиям» поделился эмоциями от дебюта в НХЛ. В системе «Лайтнинг» 22-летний хоккеист находится уже третий сезон, но ранее играл только в АХЛ за фарм-клуб, хотя не сколько раз привлекался к матчам главной команды.

— Как вам сообщили, что взяли в главную команду?

— Я смотрел по телевизору матч «Тампы» против «Рейнджерс». Он закончился, я уже умылся и собирался ложиться спать, как вдруг позвонил генеральный менеджер. Сказал, чтобы я готовился завтра ехать на игру с «Нью-Джерси», дебютировать в НХЛ. Спросил, все ли у меня в порядке со здоровьем. И сообщил, что сотрудники клуба напишут, во сколько мне выезжать. Это всё произошло спонтанно — звонок прозвучал в одиннадцать вечера. Я сразу созвонился с родителями, которые живут в Москве. Сообщил им, что еду в расположение «Тампы». Они, естественно, обрадовались. Потом собрал вещи, лег спать, утром встал и поехал на такси в центр Ньюарка, где находилась команда. Туда ехать от Сиракьюза около четырех часов. Мы с Кори Конахером, которого также подняли из «Сиракьюза» в «Тампу», ехали в Ньюарк с машиной сопровождения, но всё равно около полутора часов простояли в пробке.

— Испытывали волнение, когда впервые вышли на лед в матче НХЛ?

— Не сказал бы. Слишком давно ждал этого момента. В течение трех лет в «Тампе» был несколько раз близок к игре за нее в НХЛ, но после тренировочного лагеря меня отправляли в фарм-клуб. Наконец дождался. Но обстановка была странной, на домашней арене «Нью-Джерси» зрители далеко не так активно болеют, как на матчах НХЛ. Но уже в следующей встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» была живая, шумная атмосфера.

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