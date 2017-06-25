Александр Волков: "Когда меня увидят в тренировочном лагере, то удивятся моим возможностям"

Нападающий СКА-1946 Александр Волков, выбранный "Тампой" во втором раунде драфта-2017, рассказал о планах на предстоящий сезон. По его словам, у него есть все, чтобы проявить себя на взрослом уровне.

– Драфт не смотрел, о выборе узнал от агента, который был в Чикаго, – заявил Волков. – Я тоже должен был поехать на церемонию, но визу получу только в понедельник.

– Вы еще не выступали в КХЛ. Чем планируете удивить руководство "Лайтнинг"?

– Считаю, что должен был сыграть в первой команде СКА, просто у руководства были другие планы. Все было брошено на результат. Со взрослыми я толком пока не поиграл и в полной мере не показал свои возможности, поэтому мне есть, что доказывать. Как молодой игрок, беру за счет скорости, давления, прессинга. С каждым годом хотелось бы прибавлять и выходить на высокий уровень. Все равно, когда меня увидят в тренировочном лагере, то удивятся моим возможностям.

– Ваш контракт со СКА уже закончился?

– Да. У клуба остаются права, чтобы их закрепить, мне предложили новый контракт, но я пока ничего не подписывал.

– Если все здорово сложится, настроены продолжить карьеру за океаном?

– Все решится этим летом. Если все будет хорошо, буду пробиваться в основу "Тампы". (Евгений БЕЛОУСОВ)