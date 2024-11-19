Александр Тихонов рассказал, как подарил календарь юному Овечкину

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов виделся с российским нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным, когда тот был еще ребенком.

«Саше было 11 лет, его мама — двукратная олимпийская чемпионка, и мы встретились на старом стадионе «Динамо». Я достал маленький календарь, написал: «Быть тебе великим Александром» — и подарил его. В Ванкувере мы встретились на Олимпиаде, он меня увидел, рванул наверх, принес дневник, где был вклеен тот календарь. Хочу Сашу поздравить с такими результатами — где молодежь, а где он. Меня после третьей Олимпиады выгоняли в 29 лет, а я еще три раза стал чемпионом мира, на Олимпиаде в 33 года показал лучшее время в нашей четверке и хотел ехать на пятую Олимпиаду», — рассказал Тихонов агентству ТАСС.

39-летний россиянин оформил дубль в матче против «Юты» (6:2) в ночь на 19 ноября.

Овечкин признан первой звездой дня вторые сутки подряд — 18 ноября его признали лучшим после хет-трика в ворота «Вегаса» (5:2). На его счету теперь 25 (15+10) очков в текущем сезоне. Россиянин вышел на чистое первое место в гонке снайперов НХЛ.

Кроме того, в активе Овечкина теперь 868 голов за карьеру в НХЛ. Отставание хоккеиста от рекорда Уэйна Гретцки (894) составляет 26 шайб.