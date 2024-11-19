Александр Тихонов рассказал, как подарил календарь юному Овечкину
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов виделся с российским нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным, когда тот был еще ребенком.
«Саше было 11 лет, его мама — двукратная олимпийская чемпионка, и мы встретились на старом стадионе «Динамо». Я достал маленький календарь, написал: «Быть тебе великим Александром» — и подарил его. В Ванкувере мы встретились на Олимпиаде, он меня увидел, рванул наверх, принес дневник, где был вклеен тот календарь. Хочу Сашу поздравить с такими результатами — где молодежь, а где он. Меня после третьей Олимпиады выгоняли в 29 лет, а я еще три раза стал чемпионом мира, на Олимпиаде в 33 года показал лучшее время в нашей четверке и хотел ехать на пятую Олимпиаду», — рассказал Тихонов агентству ТАСС.
39-летний россиянин оформил дубль в матче против «Юты» (6:2) в ночь на 19 ноября.
Овечкин признан первой звездой дня вторые сутки подряд — 18 ноября его признали лучшим после хет-трика в ворота «Вегаса» (5:2). На его счету теперь 25 (15+10) очков в текущем сезоне. Россиянин вышел на чистое первое место в гонке снайперов НХЛ.
Кроме того, в активе Овечкина теперь 868 голов за карьеру в НХЛ. Отставание хоккеиста от рекорда Уэйна Гретцки (894) составляет 26 шайб.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|18
|13
|5
|27
|2
|Каролина
|17
|13
|4
|26
|3
|Нью-Джерси
|21
|12
|9
|26
|4
|Рейнджерс
|16
|11
|5
|23
|5
|Айлендерс
|18
|7
|11
|18
|6
|Филадельфия
|19
|8
|11
|18
|7
|Питтсбург
|20
|7
|13
|17
|8
|Коламбус
|18
|7
|11
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|18
|12
|6
|25
|2
|Торонто
|19
|11
|8
|24
|3
|Тампа-Бэй
|16
|9
|7
|19
|4
|Бостон
|20
|8
|12
|19
|5
|Оттава
|17
|8
|9
|17
|6
|Баффало
|18
|8
|10
|17
|7
|Монреаль
|19
|7
|12
|16
|8
|Детройт
|17
|7
|10
|15
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|18
|15
|3
|30
|2
|Миннесота
|17
|11
|6
|25
|3
|Даллас
|17
|11
|6
|22
|4
|Колорадо
|19
|10
|9
|20
|5
|Юта
|18
|7
|11
|17
|6
|Сент-Луис
|19
|8
|11
|17
|7
|Нэшвилл
|19
|6
|13
|15
|8
|Чикаго
|18
|6
|12
|13
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|18
|11
|7
|24
|2
|Лос-Анджелес
|19
|10
|9
|23
|3
|Ванкувер
|17
|9
|8
|21
|4
|Калгари
|18
|9
|9
|21
|5
|Эдмонтон
|19
|9
|10
|20
|6
|Сиэтл
|19
|9
|10
|19
|7
|Анахайм
|17
|7
|10
|16
|8
|Сан-Хосе
|19
|5
|14
|14
|19.11
|03:00
|
Филадельфия – Колорадо
|2 : 3
|19.11
|03:00
|
Бостон – Коламбус
|1 : 5
|19.11
|03:30
|
Монреаль – Эдмонтон
|3 : 0
|19.11
|04:00
|
Даллас – Анахайм
|2 : 4
|19.11
|05:00
|
Юта – Вашингтон
|2 : 6
|19.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Детройт
|5 : 4 ОТ