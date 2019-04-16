Александр Шлеменко: "Овечкин проучил молодого Свечникова"

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко считает, что форвард "Вашингтона" Александр Овечкин преподал хороший урок нападающему "Каролины" Андрею Свечникову. 33-летний Овечкин в ходе драки нокаутировал 19-летнего оппонента во время третьего матча первого раунда плей-офф НХЛ, который закончился победой "Каролины" со счетом 5:0.

– Могу сказать, что у Овечкина большой опыт, в отличие от его 19-летнего оппонента. Для хоккеиста у Овечкина хорошая ударная техника, – цитирует РИА Новости Шлеменко. – Как понимаю, Свечников спровоцировал Александра... В хоккее часто дерутся, не вижу ничего криминального. Хоккейные драки проходят по обоюдному согласию. Овечкин со стороны более опытного с ним разобрался и проучил молодого.