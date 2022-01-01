Российский защитник «Монреаля» Александр Романов попал в ковид-протокол НХЛ, сообщает сайт клуба.

Jake Evans et Alexander Romanov ont ?t? plac?s sur la liste du protocole COVID-19 de la LNH.https://t.co/n8A1vBDLYY — Canadiens Montr?al (@CanadiensMTL) January 1, 2022

Также положительный тест на коронавирус сдал нападающий «Канадиенс» Джейк Эванс.

Кроме того, о двух случаях заражения сообщила «Оттава». Речь идет о защитники Диллоне Хитерингтоне и нападающем Нике Поле.