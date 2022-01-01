Александр Романов попал в ковид-протокол НХЛ
18:56
Российский защитник «Монреаля» Александр Романов попал в ковид-протокол НХЛ, сообщает сайт клуба.
Также положительный тест на коронавирус сдал нападающий «Канадиенс» Джейк Эванс.
Кроме того, о двух случаях заражения сообщила «Оттава». Речь идет о защитники Диллоне Хитерингтоне и нападающем Нике Поле.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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