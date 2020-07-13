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Александр Романов подписал контракт с «Монреалем»

13 июля 2020, 18:18
Александр Романов. Фото nhl.com
Александр Романов. Фото nhl.com
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Защитник Александр Романов заключил соглашение с «Монреалем», сообщает официальный сайт клуба. 20-летний россиянин подписал трехлетний контракт новичка. Его базовая зарплата составит 832 500 долларов, а с учетом бонусов среднегодовой заработок будет 1,17 миллиона.

Романов присоединится к тренировочному лагерю «Канадиенс» во время третьей фазы возобновления сезона, но сперва пройдет обязательный семидневный карантин. В предварительном раунде Кубка Стэнли сыграть он не сможет.

Романов начал профессиональную карьеру в ЦСКА. В сезонах-2018/19 и 2019/20 он провел по 43 матча в регулярном чемпионате и по 4 игры в плей-офф. В регулярке защитник в общей сложности набрал 11 (1+10) очков.

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