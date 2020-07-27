Александр Романов: «Напротив номера круглосуточно сидит человек и следит, чтобы я никуда не выходил»

Защитник «Монреаля» Александр Романов рассказал, как проходит его карантин в Канаде. В мае 20-летний игрок заключил трехлетний контракт новичка с клубом. Ранее его вызвали в тренировочный лагерь.

— До Монреаля я пока не добрался, отбываю недельный карантин в Торонто, — цитирует россиянина «ВсеПроСпорт». — А если бы сразу отправился в Монреаль, пришлось бы две недели быть на вынужденной самоизоляции от всех. В Торонто меня поселили в отель. Отличные условия, великолепный вид из окна номера на весь город, видно огромное озеро Онтарио, шикарная погода — все дни светит солнце. На улицу выходить мне нельзя. Напротив моего номера круглосуточно сидит человек и следит, чтобы я соблюдал карантин и никуда не выходил. Даже прогуляться по этажу нельзя.

Это меня сковывает. Если, находясь дома, я мог сам тренироваться, то находясь в четырех стенах в Торонто в отеле это неимоверно сложно. Тут у меня нет ни велосипеда, ни гантелей, никакого спортивного инвентаря. А заниматься-то необходимо, а то и прибавить в весе можно. Мне представители «Монреаля» выслали упражнения, которые возможно делать в номере. Еще девушка советует больше отжиматься. Без дела нельзя сидеть. Так можно всю форму растерять. Считаю дни и часы, когда завершится период карантина.