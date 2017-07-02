Александр Радулов: "Возвращаюсь домой"

Нападающий Александр Радулов в первый день работы рынка свободных агентов не подписал контракт ни с одним из клубов НХЛ. Хоккеист в своем Инстаграме выложил видеозапись с борта самолета, в которой сказал: "Возвращаюсь домой". Отпуск он проводил в Италии.
Ранее сообщалось, что "Даллас" и "Монреаль" ведут переговоры с форвардом.
На данный момент 30-летний россиянин, в минувшем сезоне выступавший за "Канадиенс", является свободным агентом. В составе "Монреаля" Радулов провел 82 матча и набрал 61 (20+41) очко. Последним российским клубом в карьере Радулова был ЦСКА, цвета которого он защищал с 2012 по 2016 год.
Alex Radulov just Instagram storied a video of himself on a plane. Wait until the end, he says "going back home". Whatever that means. pic.twitter.com/VpTwZfOsnr– Amanda Stein (@amandacstein) 1 июля 2017 г.
ADMIRAL(495)
Либо просто дом имел ввиду, либо Нэшвилл)
18:48 2 июля
эстонский армеец
Спокойнее - человек просто домой (к родителям) съездить решил. Никакое КХЛ ему не нужно - всё подпишут в НХЛ - переговоры идут.
11:34 2 июля
zhigalovda
Не может быть! Сашеньку опять недооценили!!!
11:27 2 июля
ravilius777
потенциально мог быть лучшим игроком мира, талант, энергия, но без башки, всего лишь один из многих
11:25 2 июля
зенит-супер-чемпион
возвращение блудного попугая.
11:17 2 июля
механик39
Мутко должен заплатить всем хоккеистам из НХЛ ,вернувшимся в КХЛ по 10 миллиардов долларов ,чтобы им было легче пережить смену обстановки .
10:55 2 июля
igogohruhru
очевидно он в отпуск поехал
10:11 2 июля
igorsmnd
Понятно что Александр характер у тебя не сахар!!! Хотя Мы кто пишем даже, а у Нас сахар что ли? Ты нужен будешь на Олимпиаде это по любому и не обсуждается (личное субъективное мнение, чтобы других не обидеть кто против)..... Но не забывай Что Есть Главный Тренер!!!! Кто Бы Он Не Был!!! И если Ты реально хочешь На Олимпиаду и стать Олимпийским Чемпионом, то Вы должны на это время забыть про свои какие то лички и обиды с кем бы то не было... Хотя что Я об этом пишу, Я не думаю что Вы до такой степени глупы чтобы такого не понимать... Ну это опять всё написано если Александр Сам собирается попасть в Сборную.. А если ему это не интересно....То и Нам не интересно Как Он и с Кем и Где, то бишь личное дело каждого взрослого человека как жить и что делать.
10:03 2 июля