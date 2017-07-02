09:25 2 июля | Хоккей — НХЛ

Александр Радулов: "Возвращаюсь домой"

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Нападающий Александр Радулов в первый день работы рынка свободных агентов не подписал контракт ни с одним из клубов НХЛ. Хоккеист в своем Инстаграме выложил видеозапись с борта самолета, в которой сказал: "Возвращаюсь домой". Отпуск он проводил в Италии.

Ранее сообщалось, что "Даллас" и "Монреаль" ведут переговоры с форвардом.

На данный момент 30-летний россиянин, в минувшем сезоне выступавший за "Канадиенс", является свободным агентом. В составе "Монреаля" Радулов провел 82 матча и набрал 61 (20+41) очко. Последним российским клубом в карьере Радулова был ЦСКА, цвета которого он защищал с 2012 по 2016 год.

Ковальчук и Радулов: КХЛ или НХЛ? 

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КОММЕНТАРИИ (8)
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ADMIRAL(495)

Либо просто дом имел ввиду, либо Нэшвилл)

18:48 2 июля

эстонский армеец

Спокойнее - человек просто домой (к родителям) съездить решил. Никакое КХЛ ему не нужно - всё подпишут в НХЛ - переговоры идут.

11:34 2 июля

zhigalovda

Не может быть! Сашеньку опять недооценили!!!

11:27 2 июля

ravilius777

потенциально мог быть лучшим игроком мира, талант, энергия, но без башки, всего лишь один из многих

11:25 2 июля

зенит-супер-чемпион

возвращение блудного попугая.

11:17 2 июля

механик39

Мутко должен заплатить всем хоккеистам из НХЛ ,вернувшимся в КХЛ по 10 миллиардов долларов ,чтобы им было легче пережить смену обстановки .

10:55 2 июля

igogohruhru

очевидно он в отпуск поехал

10:11 2 июля

igorsmnd

Понятно что Александр характер у тебя не сахар!!! Хотя Мы кто пишем даже, а у Нас сахар что ли? Ты нужен будешь на Олимпиаде это по любому и не обсуждается (личное субъективное мнение, чтобы других не обидеть кто против)..... Но не забывай Что Есть Главный Тренер!!!! Кто Бы Он Не Был!!! И если Ты реально хочешь На Олимпиаду и стать Олимпийским Чемпионом, то Вы должны на это время забыть про свои какие то лички и обиды с кем бы то не было... Хотя что Я об этом пишу, Я не думаю что Вы до такой степени глупы чтобы такого не понимать... Ну это опять всё написано если Александр Сам собирается попасть в Сборную.. А если ему это не интересно....То и Нам не интересно Как Он и с Кем и Где, то бишь личное дело каждого взрослого человека как жить и что делать.

10:03 2 июля