Александр Радулов: «Сейчас «Даллас» играет с хорошими эмоциями»

Нападающий «Далласа» Александр Радулов набрал 3 очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (4:2). Россиянин был признан первой звездой игрового дня в лиге.

— Не секрет, что в начале сезона у нас не все получалось. Но мы не опускали руки и продолжали работать, — приводит слова Радулова официальный сайт «Старз». — Приятно видеть, что сейчас угроза исходит от разных звеньев. Это является залогом положительного результата.

Сейчас команда играет с хорошими эмоциями. И это передается каждому игроку на скамейке.

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