Александр Радулов: "Перед переходом в "Даллас" разговаривал с Хичкоком"

Новичок "Далласа", российский нападающий Александр Радулов дал интервью заокеанским журналистам, в котором объяснил причины, почему он решил покинуть "Монреаль" и сделал выбор в пользу "Звезд". Он отметил, что перед переходом имел разговор с главным тренером "Страз" Кеном Хичкоком.

– У нас состоялась беседа. Я говорил с Кеном пару дней назад, - заявил Радулов. - Один из моих друзей работал с ним в "Коламбусе" и рассказал о Хичкоке много хорошего. Тренер объяснил, что действительно желает видеть меня в команде. Он рассказал, в какой роли видит меня в составе, как хочет использовать меня в игре. Надеюсь, что все это оправдает себя.

Напомним, что Радулов подписал с "Далласом" контракт на 5 лет и зарплатой 6,25 миллиона долларов в год. Общая сумма соглашения составила 31,25 миллиона долларов.(Иван ШИТИК)