Нападающий «Далласа» Александр Радулов поделился мнением о шансах команды в седьмом матче серии плей-офф НХЛ против «Колорадо». Ранее «Старз» победили «Эвеланш» в шестой игре серии (4:1).

— Нам нужно больше времени проводить в чужой зоне, это очень важно, — приводит пресс-служба НХЛ слова Радулова. — Надо найти способ это сделать. Теперь нас ждет седьмой матч. Будет непросто, но мы к нему подготовимся.

Седьмой матч серии «Колорадо» — «Даллас» состоится 4 сентября. Победитель встречи выйдет в финал Западной конференции, где сыграет против «Тампы».