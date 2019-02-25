Александр Радулов: "Надеемся, что Ничушкин наконец-то забьет, нам он очень нужен"

Российский нападающий "Далласа" Александр Радулов выразил мнение, что его соотечественник Валерий Ничушкин сможет прервать безголевую серию. На игру с "Чикаго" (4:3) он не вошел в заявку.

– Сегодня на матч не был заявлен Валерий Ничушкин. Как в команде относятся к его безголевой серии?

– С "Чикаго" несколько хоккеистов получили повреждения, и тренер нам сказал, что те ребята, которые не играли сегодня, в том числе Валера, получат свой шанс в следующей встрече. Будем надеяться, что он наконец-то забьет, потому что он нам очень нужен, мы все его поддерживаем. У всех бывают эти полосы, когда что-то не получается – шайба не заходит. Желаю ему продолжать работать, надо верить, и все будет нормально. (Виктория Булахова)

Интервью Радулова и Антона Худобина