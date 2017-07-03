Александр Радулов: "Монреаль" предложил те же деньги, что и "Даллас"

"Монреаль" предлагал российскому нападающему Александру Радулову те же условия, что и "Даллас", информирует журналист Стивен Вайно. Однако, как отметил сам 30-летний форвард, предложение поступило уже после того, как он согласился на переход в "Старз". Поэтому, по словам хоккеиста, отказываться от контракта с "Далласом" было бы не совсем правильно.
Напомним, сегодня стало известно о подписании 5-летнего контракта между "Далласом" и Радуловым на сумму 31,25 миллиона долларов. В прошлом сезоне на счету россиянина 54 (18+36) очка в 76 матчах регулярного чемпионата и (2+5) очков в 6 играх плей-офф в составе "Монреаля".
- "Даллас" хотел видеть меня в команде, и я очень ценю это, - отметил Радулов. - В "Монреале" мне предлагали примерно такие же деньги. Однако для меня важнее был срок контракта. Я хотел соглашение хотя бы на 5 лет. Понимал, что получить такой контракт будет нелегко. Поэтому было несложно выбрать "Даллас", так как других вариантов на тот момент не было. Было бы несправедливо отказываться от сделки после того, как дал согласие.
Asked by @ArponBasu to confirm @renlavoietva report that #Habs offered same as #Stars, Radulov says it happened AFTER he accepted Dallas.– Stephen Whyno (@SWhyno) 3 июля 2017 г.
Alex Radulov says Habs offered same deal as Stars only after he agreed with Stars. At that point it was too late because he already agreed.– Аrpon Basu (@ArponBasu) 3 июля 2017 г.
Taiga42
Мне если честно плевать где он будет зарабатывать, тем более я буду болеть за ребят которые будут в сборной на Олимпиаде...
04:56
Алый Дракон
inachipoch Какая разница простому болельщику сколько будет получать Радулов ( Пупкин, Зелупкин) а "Далласе" ( "Тампе", "Вегасе")? Я не буду завидовать Радулову ( Пупкину, Зелупкину) даже если он будет получать 500 млн $ в год. 21:58.... Судя по твоему посту - ты-то как раз и завидуешь )) Потому что НИКТО не поднимает такие вопросы в комментах, кроме тебя ))
23:25 3 июля
xantr
Cаня рад за тебя давай жги как ты умеешь!
23:21 3 июля
inachipoch
Какая разница простому болельщику сколько будет получать Радулов ( Пупкин, Зелупкин) а "Далласе" ( "Тампе", "Вегасе")? Я не буду завидовать Радулову ( Пупкину, Зелупкину) даже если он будет получать 500 млн $ в год.
21:58 3 июля
Adios Amigos R...
Да и налоги в Монреале 53%, а в Далласе 39%, добавил про себя Александр...)
20:59 3 июля