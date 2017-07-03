Александр Радулов: "Монреаль" предложил те же деньги, что и "Даллас"

"Монреаль" предлагал российскому нападающему Александру Радулову те же условия, что и "Даллас", информирует журналист Стивен Вайно. Однако, как отметил сам 30-летний форвард, предложение поступило уже после того, как он согласился на переход в "Старз". Поэтому, по словам хоккеиста, отказываться от контракта с "Далласом" было бы не совсем правильно.

Напомним, сегодня стало известно о подписании 5-летнего контракта между "Далласом" и Радуловым на сумму 31,25 миллиона долларов. В прошлом сезоне на счету россиянина 54 (18+36) очка в 76 матчах регулярного чемпионата и (2+5) очков в 6 играх плей-офф в составе "Монреаля".

- "Даллас" хотел видеть меня в команде, и я очень ценю это, - отметил Радулов. - В "Монреале" мне предлагали примерно такие же деньги. Однако для меня важнее был срок контракта. Я хотел соглашение хотя бы на 5 лет. Понимал, что получить такой контракт будет нелегко. Поэтому было несложно выбрать "Даллас", так как других вариантов на тот момент не было. Было бы несправедливо отказываться от сделки после того, как дал согласие.

Asked by @ArponBasu to confirm @renlavoietva report that #Habs offered same as #Stars, Radulov says it happened AFTER he accepted Dallas. – Stephen Whyno (@SWhyno) 3 июля 2017 г.