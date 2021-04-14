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Александр Радулов и Бен Бишоп пропустят оставшуюся часть сезона НХЛ

19:35
Александр Радулов. Фото nhl.com
Александр Радулов. Фото nhl.com
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«Даллас» 14 апреля на официальном сайте объявил, что нападающий Александр Радулов и голкипер Бен Бишоп больше не сыграют в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.

Генеральный менеддер «Старз» Джим Нилл объявил, что российскому форварду потребуется операция.

Радулов вернулся в состав 14 марта 2021 года, однако уже спустя 16 дней вновь оказался помещен в список травмированных.

В нынешнем сезоне 34-летний форвард провел 11 матчей, в которых набрал 12 (4+8) очков при показателе полезности «+8».

34-летний Бишоп ни разу не появился на льду в этом регулярном чемпионате. В межсезонье он перенес операцию на колене.

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