Александр Радулов и Бен Бишоп пропустят оставшуюся часть сезона НХЛ

«Даллас» 14 апреля на официальном сайте объявил, что нападающий Александр Радулов и голкипер Бен Бишоп больше не сыграют в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.

Генеральный менеддер «Старз» Джим Нилл объявил, что российскому форварду потребуется операция.

GM Jim Nill offered the following updates on the health status of goaltender Ben Bishop and forward Alexander Radulov: pic.twitter.com/bbK5IT2heH — Dallas Stars (@DallasStars) April 14, 2021

Радулов вернулся в состав 14 марта 2021 года, однако уже спустя 16 дней вновь оказался помещен в список травмированных.

В нынешнем сезоне 34-летний форвард провел 11 матчей, в которых набрал 12 (4+8) очков при показателе полезности «+8».

34-летний Бишоп ни разу не появился на льду в этом регулярном чемпионате. В межсезонье он перенес операцию на колене.