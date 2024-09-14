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Сегодня, 14:20

Пашков: «Из наших вратарей Василевский сегодня — номер один. Второй — Шестеркин»

Александр Кружков
Обозреватель
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Знаменитый хоккейный вратарь, олимпийский чемпион Саппоро-1972 Александр Пашков в интервью «СЭ» назвал лучшего голкипера России.

— В России классных голкиперов хватает. Кто сегодня для вас номер один?

— Андрей Василевский. Это не просто хороший вратарь. Василевский — явление в хоккее! Я еще десять лет назад говорил, что у Андрея большое будущее.

Он очень трудолюбивый, много работает индивидуально. Плюс великолепные физические данные. Высокий, длинные руки. Феноменальная гибкость. Прямо гуттаперчевый! Это редкость среди вратарей. Обычно они, отразив бросок, невольно делают паузу. У Василевского такого нет. Даже если падает — мгновенно вскакивает, из одной фазы приема шайбы переходит в другую, постоянно выбирая наилучшую позицию для защиты ворот. Потрясающе!

— Вратарь номер два?

— Вот тут какую бы фамилию ни назвал, мне сразу начнут оппонировать. Потому что выбор огромный. И все-таки на второе место ставлю Игоря Шестеркина.

Не скажу, что он как-то выделяется по манере игры. Зато фантастически стабилен. В любой ситуации благодаря устойчивой нервной системе сохраняет уверенность в собственных силах. У него в карьере было немало сложных моментов — и в России, и в НХЛ. Но Шестеркин все преодолел.

Александр Пашков. Александр Пашков: «Зачем мы во всем слепо копируем НХЛ? Площадки уменьшили, сборы сократили, правила бесконечно меняем»

Андрей Василевский (хоккей)
Хоккей
Александр Пашков
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