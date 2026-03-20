Овечкин: «Вижу Малкина тренером. Я бы пошел к нему даже в помощники»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в рамках шоу FONtour НХЛ заявил, что готов пойти в помощники к форварду «Питтсбурга» Евгению Малкину, если он решит стать тренером.

Овечкин дал интервью бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину и экс-хоккеисту Никите Филатову.

«Я, кстати, Малкина вижу тренером. Там в раздевалке будет офигенная атмосфера. Поэтому я бы пошел к нему даже в помощники. Если он будет тренером, я пойду к нему в помощники», — сказал Овечкин.

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