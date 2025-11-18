Овечкин забил шестой гол в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил в ворота «Лос-Анджелеса» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

На 22-й минуте Овечкин сделал счет 2:0 в пользу своей команды.

В сезоне-2025/26 на счету Овечкина 15 (6+9) очков в 19 матчах.