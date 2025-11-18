Хоккей
Сегодня, 04:13

Овечкин забил шестой гол в сезоне НХЛ

Павел Лопатко

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил в ворота «Лос-Анджелеса» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

На 22-й минуте Овечкин сделал счет 2:0 в пользу своей команды.

В сезоне-2025/26 на счету Овечкина 15 (6+9) очков в 19 матчах.

НХЛ. Регулярный чемпионат
18 ноября, 03:00. Capital One Arena (Вашингтон)
Вашингтон
Лос-Анджелес
Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Материалы сюжета: Овечкин побил великий рекорд Гретцки по голам в НХЛ: новые достижения Александра
НХЛ, расписание и результаты 18 ноября: «Вашингтон» — «Лос-Анджелес», «Флорида» — «Ванкувер» и другие матчи
Овечкин: «Мои дети уже сейчас хотят, чтобы я закончил карьеру. Я бы хотел еще поиграть за «Динамо»
В «Союзмультфильме» рассказали о переговорах с Овечкиным о камео-роли
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин забил 902-й гол в НХЛ! Но у «Вашингтона» опять поражение и последнее место в дивизионе
«Нью-Джерси» победил «Вашингтон», Овечкин забил гол и сделал результативный пас
  • Apei

    три то он забьёт. а вот сравными составами что делать?

    18.11.2025

  • Skovorodker

    От Александра надо хотя бы еще 3 шайбы не в пустые ворота и тогда он и по этому показателю обойдет Уэйна (и никто не сможет сказать, что он empty-net merchant)

    18.11.2025

    • Дадонов отправится на выездные матчи «Нью-Джерси»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Нью-Джерси 18 13 5 27
    2 Каролина 18 12 6 25
    3 Питтсбург 19 10 9 24
    4 Айлендерс 19 10 9 22
    5 Рейнджерс 20 10 10 22
    6 Филадельфия 18 9 9 21
    7 Коламбус 18 9 9 20
    8 Вашингтон 18 8 10 18
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Бостон 20 12 8 24
    2 Детройт 19 11 8 23
    3 Монреаль 18 10 8 22
    4 Оттава 19 9 10 22
    5 Тампа-Бэй 18 9 9 20
    6 Флорида 18 9 9 19
    7 Торонто 19 8 11 18
    8 Баффало 18 6 12 16
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 19 13 6 31
    2 Даллас 19 12 7 27
    3 Виннипег 18 11 7 22
    4 Чикаго 18 9 9 22
    5 Миннесота 20 9 11 22
    6 Юта 18 10 8 21
    7 Сент-Луис 19 6 13 16
    8 Нэшвилл 20 6 14 16
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Лос-Анджелес 19 10 9 24
    2 Анахайм 18 11 7 23
    3 Сиэтл 18 9 9 23
    4 Вегас 18 8 10 22
    5 Эдмонтон 20 9 11 22
    6 Ванкувер 20 9 11 20
    7 Сан-Хосе 19 8 11 19
    8 Калгари 20 5 15 13
    Результаты / календарь
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    22.11
    23.11
    18.11 03:00 Флорида – Ванкувер - : -
    18.11 03:00 Вашингтон – Лос-Анджелес - : -
    18.11 03:00 Баффало – Эдмонтон - : -
    18.11 03:00 Бостон – Каролина - : -
    18.11 03:30 Коламбус – Монреаль - : -
    18.11 06:00 Анахайм – Юта - : -
    Все результаты / календарь

