Овечкин сравнял счет в матче «Вашингтон» — «Нью-Джерси»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ.

40-летний россиянин сделал счет 2:2 на 49-й минуте. Также на его счету результативная передача.

В сезоне-2025/26 Овечкин в 18 матчах набрал 14 (5+9) очков.