Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:24

Овечкин сравнял счет в матче «Вашингтон» — «Нью-Джерси»

Павел Лопатко

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ.

40-летний россиянин сделал счет 2:2 на 49-й минуте. Также на его счету результативная передача.

В сезоне-2025/26 Овечкин в 18 матчах набрал 14 (5+9) очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат
16 ноября, 03:00. Capital One Arena (Вашингтон)
Вашингтон
Нью-Джерси
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Читайте также
Карпину понравилось первое за 22 игры поражение, но ему посоветовали заканчивать с «благотворительностью». Что произошло после матча сборных России и Чили
В Британии сообщили о возможном заговоре против премьер-министра Стармера
Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
В Австралии девять человек пострадали из-за гоночного автомобиля
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Полиция Греции запретила митинги в Афинах из-за визита Зеленского
Популярное видео
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин побил великий рекорд Гретцки по голам в НХЛ: новые достижения Александра
Овечкин рассказал, как отпразднует 900-й гол в НХЛ: «Небольшой компанией где-нибудь посидим»
Русский вратарь остановил «Вашингтон». А главный раздражитель НХЛ набрал 1000-е очко и обменялся джерси с Овечкиным
Аршавин — о последствиях вечеринки в честь рекорда Овечкина: «Мы должны были вылетать в Колумбус. Но не долетели...»
Овечкин и Маршан обменялись игровыми джерси после матча НХЛ
«Вашингтон» проиграл «Флориде», у Овечкина «-2»
Мостовой об Овечкине: «Когда его вспоминаешь, то не только Россия, а вся планета Земля должна переворачиваться»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Воронков забил с передачи Марченко
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 17 12 5 25
2 Каролина 17 12 5 24
3 Питтсбург 18 9 9 22
4 Айлендерс 18 10 8 22
5 Филадельфия 17 9 8 21
6 Рейнджерс 18 9 9 20
7 Коламбус 17 9 8 19
8 Вашингтон 17 8 9 17
Атлантический дивизион И В П О
1 Монреаль 17 10 7 22
2 Оттава 18 9 9 22
3 Бостон 19 11 8 22
4 Детройт 17 10 7 20
5 Флорида 17 9 8 19
6 Тампа-Бэй 16 8 8 18
7 Торонто 18 8 10 18
8 Баффало 17 5 12 14
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 18 12 6 29
2 Даллас 18 11 7 25
3 Юта 18 10 8 21
4 Виннипег 17 10 7 20
5 Чикаго 17 8 9 20
6 Миннесота 18 7 11 18
7 Сент-Луис 18 6 12 16
8 Нэшвилл 19 6 13 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 17 11 6 23
2 Лос-Анджелес 18 9 9 22
3 Сиэтл 17 8 9 21
4 Эдмонтон 19 8 11 20
5 Вегас 16 7 9 19
6 Сан-Хосе 18 8 10 19
7 Ванкувер 19 8 11 18
8 Калгари 19 5 14 12
Результаты / календарь
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
16.11 02:00 Флорида – Тампа-Бэй - : -
16.11 02:00 Миннесота – Анахайм - : -
16.11 03:00 Монреаль – Бостон - : -
16.11 03:00 Оттава – Лос-Анджелес - : -
16.11 03:00 Чикаго – Торонто - : -
16.11 03:00 Коламбус – Рейнджерс - : -
16.11 03:00 Вашингтон – Нью-Джерси - : -
16.11 03:00 Детройт – Баффало - : -
16.11 03:00 Каролина – Эдмонтон - : -
16.11 04:00 Сент-Луис – Вегас - : -
16.11 04:00 Даллас – Филадельфия - : -
16.11 06:00 Сиэтл – Сан-Хосе - : -
16.11 06:00 Калгари – Виннипег - : -
16.11 17:00 Питтсбург – Нэшвилл - : -
Все результаты / календарь

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости