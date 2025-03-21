Хоккей
21 марта, 02:39

Александр Овечкин забил 888-й гол за карьеру в НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Вашингтон» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».

На 15-й минуте первого периода шайбу забросил российский нападающий Александр Овечкин. Для него это 35-й гол в сезоне.

Теперь у 39-летнего россиянина 888 заброшенных шайб за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Он сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) до 6 шайб.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • spartsmen

    всё идёт по плану!

    21.03.2025

  • esilch

    Заголовок не верный. За карьеру в НХЛ Овечкин забил больше.

    21.03.2025

  • Irzhi Korn

    чикранчик накосячил

    21.03.2025

  • Yan Rabanin

    Вашингтон 100 очков!

    21.03.2025

  • Хоп хэй лала лэй

    Вот выгнали человека, а без него скучно. Теперь на острова всей бандой овцелюбов набросились, скоро и его не будет.

    21.03.2025

  • Прораб.

    Вашингтон с победой. Сашу с заброшенной шайбой. Филадельфия билась до последнего! Игра держала в напряжении.

    21.03.2025

  • Хоп хэй лала лэй

    Ну за последние несколько игр около 4-5 голевых передач) Если что , пишу с некоторой иронией, так как понятно , что никто никому не должен, но хочется чтоб и Протас создавал голевые моменты своими передачами.

    21.03.2025

  • adamantane'

    Наконец-то Саня сделал то, чего не сделал с "Детройтом" :relaxed:?:relaxed:?.

    21.03.2025

  • Скиталец

    8-й вколотил 888-й!!!!!!!!

    21.03.2025

  • Yan Rabanin

    Пулинг "отменил" победную Ови и сухарь Линдгрена

    21.03.2025

  • Прораб.

    Четвёртая шайба один в один, как первая.

    21.03.2025

  • Морская свинка_1979

    уже бы было за 900

    21.03.2025

  • igor14

    Рикошетом. От вратаря

    21.03.2025

  • hant64

    Это попытка вспомнить Пронькина?:slight_smile:

    21.03.2025

  • hant64

    Сильно задолжал?:slight_smile:

    21.03.2025

  • hant64

    Эх, в очередной раз можно посетовать на ту злополучную травму ноги, Саня с большой долей вероятности уже догнал бы Гретцки. Но что есть, то есть, с тремя восьмёрками восьмого номера Вашингтона!

    21.03.2025

  • Оскара Тому Харди

    Шагреневая кожа рекорда Гретцки скукоживается всё сильнее...

    21.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Восьмёрку с тремя восьмёрками, чё!

    21.03.2025

  • Морская свинка_1979

    Островной Заяц. ты уже пишешь свой скулёжь ?

    21.03.2025

  • Прораб.

    Зайцы приходят под утро................

    21.03.2025

  • Морская свинка_1979

    Очередное доброе утро пятницы !!!! Всех приветсивую. Три восьмёрки.

    21.03.2025

  • Алексей Х

    Даешь дубль!

    21.03.2025

  • igor1972

    Прекрасно. Но ещё есть время, чтобы дубль оформить. Ждем))

    21.03.2025

  • Apei

    число з веря от ови

    21.03.2025

  • Apei

    ааа, круто! ждем духа! число ови!

    21.03.2025

  • vlad.pussev

    Народ шутку не выкупаеет.

    21.03.2025

  • Прораб.

    Это всё, на что твоей ночной фантазии хватило?

    21.03.2025

  • Прораб.

    ты не ту игру смотришь. В этой уже 2-0.

    21.03.2025

  • Прораб.

    Немного корявенько легла шайба на клюшку, но сойдёт и так. Молодец, Саня! И Протас возвращает долги.

    21.03.2025

  • александр стаселович

    Я смотрю вашики на игру забили совсем)) только на Ови играют )) так и последнее место можно занять ... где они там плетуться играя только на рекорд Великого ))))))))))))))))))))))):laughing::laughing::laughing::laughing:

    21.03.2025

  • sirah

    Ну теперь можно спокойно засыпать! Всех с приближением!)

    21.03.2025

  • anatj

    Только Мальцев,только Динамо!!!

    21.03.2025

  • EvgeniShu

    До рекорда Овечкина - 7 шайб!

    21.03.2025

  • невропатолог176

    первый пошел)

    21.03.2025

  • baruv

    Ждем продолжения! Желательно сегодня!

    21.03.2025

    • «Вашингтон» — «Филадельфия»: трансляция матча НХЛ онлайн

    Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 888-го гола Овечкина. Текущее положение
