Александр Овечкин забил 888-й гол за карьеру в НХЛ

«Вашингтон» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».

На 15-й минуте первого периода шайбу забросил российский нападающий Александр Овечкин. Для него это 35-й гол в сезоне.

Теперь у 39-летнего россиянина 888 заброшенных шайб за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Он сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) до 6 шайб.