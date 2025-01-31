Овечкин забил 876-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы». На 14-й минуте третьего периода он сделал счет 3:4.

Для 39-летнего россиянина этот гол стал 23-м в нынешнем сезоне. Всего у него 37 (23+14) очков.

За карьеру Овечкин забил 876 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории. Больше только у Уэйна Гретцки — 894.