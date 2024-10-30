Овечкин забил два гола за две минуты в матче с «Рейнджерс»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в начале матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».

Форвард открыл счет на четвертой минуте первого периода, а две минуты спустя отличился во второй раз.

Теперь на счету Овечкина 7 (4+3) очков в 8 матчах сезона-2024/25.

39-летний россиянин, занимающий второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, достиг отметки в 857 голов в лиге. Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд, до 37 шайб.