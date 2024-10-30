Александр Овечкин забил 856-й гол в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».

Форвард отличился на четвертой минуте первого периода встречи.

Этот гол стал для Овечкина 856-м за карьеру в НХЛ. Теперь 39-летний россиянин, занимающий второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, отстает на 38 шайб от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд.