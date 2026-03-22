Видео 1000 гола Александра Овечкина в НХЛ с учетом плей-офф

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (2:3 ОТ).

Эта шайба стала для 40-летнего россиянина 1000-й в лиге с учетом плей-офф. Форвард стал вторым игроком в истории НХЛ после Уэйна Гретцки (1016), которому покорился этот рубеж.

Теперь на счету Овечкина 923 гола в регулярках и 77 — в плей-офф. Россиянин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов.

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