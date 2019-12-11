Александр Овечкин: «Я люблю Америку, здесь мой второй дом»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин признался в любви к США.

— Я люблю Америку. Здесь мой второй дом, — цитирует россиянина RT. — Я живу в Вашингтоне уже почти 15 лет, у меня много друзей, хорошие отношения с местными жителями. Мы внесли весомый вклад в развитие хоккея в городе. Не важно, кто ты — русский, чех, швед или кто-то еще. Все люди равны, и к каждому должно быть уважение. Мне здесь нравится.

34-летний Александр Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году он выиграл с командой Кубок Стэнли.

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