Александр Овечкин: «Я бы все равно пошел на драку со Свечниковым»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в интервью «Матч ТВ» рассказал о драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым в плей-офф.

— Драка с Андреем Свечниковым. Представим, вы еще утром знаете, как все произойдет. Отказались бы от боя с 18-летним парнем, который отправили в нокаут?

— Нет, я бы ничего менять не стал. И без разницы, с кем ты дерешься. Идет плей-офф. И у тебя нет ни друзей, ни соотечественников. Ты бьешься за то, чтобы поднять Кубок Стэнли над головой. А если перед тобой оказалось препятствие, то надо его проходить.

Если сдашь в какой-то момент, это может отразиться на ходе всей серии. Я же капитан, на меня вся команда смотрит. Надо идти и драться. Даже если бы я проиграл, ничего бы страшного не произошло. Суть не в том, что я его сейчас побью, в лед закопаю. Просто бьет адреналин, бурлят эмоции. Мне оставалось только согласиться на бой, вот и все.

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