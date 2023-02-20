Александр Овечкин вылетит в Вашингтон 21 февраля

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин покинет Россию 21 февраля, информирует ТАСС.

Нападающий покинул расположение клуба 14 февраля по семейным обстоятельствам.

15 февраля он сообщил, что его отец Михаил Овечкин скончался. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Михаилу Овечкину был 71 год.

Александр Овечкин с 812 шайбами занимает второе место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ. 37-летний россиянин отстает от лидирующего канадца Уэйна Гретцки на 82 гола.

В текущем сезоне он провел за «Вашингтон» 52 игры и набрал 54 (32+22) очка.