Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 21:57

Александр Овечкин вылетит в Вашингтон 21 февраля

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин покинет Россию 21 февраля, информирует ТАСС.

Нападающий покинул расположение клуба 14 февраля по семейным обстоятельствам.

15 февраля он сообщил, что его отец Михаил Овечкин скончался. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Михаилу Овечкину был 71 год.

Александр Овечкин с 812 шайбами занимает второе место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ. 37-летний россиянин отстает от лидирующего канадца Уэйна Гретцки на 82 гола.

В текущем сезоне он провел за «Вашингтон» 52 игры и набрал 54 (32+22) очка.

Источник: https://tass.ru/sport/17098727
Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
1
Читайте также
Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова
Источники сообщают о поражении мозга Костомарова. Новые переживания по поводу здоровья Романа
Украинский пленный рассказал о службе британских и канадских офицеров в ВСУ
Медведев прокомментировал визит Байдена в Киев
Выступление Путина 21 февраля: во сколько будет послание Федеральному собранию
Российская авиация сбила украинский Су-27 в Харьковской области
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Тренер «Вашингтона» Лавиолетт рассказал о возможных сроках возвращения Овечкина в США
Овечкин рассказал, что делали игроки «Виннипега» после его исторического дубля
В Америке назвали 100 лучших хоккеистов в истории НХЛ. Как оценили Овечкина, Малкина и других русских звезд?
Овечкин написал одноклубникам по «Вашингтону», что скучает по ним: «Я люблю вас, ребята»
«Вашингтон» рассыпался без Овечкина. Потеряв капитана, команда вылетела из восьмерки
Лавиолетт: «Вашингтон» должен побеждать ради Овечкина, которого сейчас нет с нами»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Аскаров во второй раз в сезоне признан лучшим игроком недели в АХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 55 37 18 82
2 Нью-Джерси 56 37 19 79
3 Рейнджерс 56 33 23 75
4 Питтсбург 55 27 28 63
5 Айлендерс 59 28 31 63
6 Вашингтон 58 28 30 62
7 Филадельфия 57 22 35 54
8 Коламбус 57 18 39 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 55 42 13 89
2 Торонто 57 34 23 76
3 Тампа-Бэй 55 35 20 73
4 Флорида 59 28 31 62
5 Баффало 54 28 26 60
6 Детройт 55 26 29 60
7 Оттава 55 27 28 58
8 Монреаль 56 23 33 50
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 57 30 27 72
2 Виннипег 56 34 22 69
3 Колорадо 55 31 24 67
4 Миннесота 56 30 26 65
5 Нэшвилл 54 26 28 58
6 Сент-Луис 56 26 30 55
7 Аризона 57 20 37 49
8 Чикаго 55 18 37 41
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 56 34 22 72
2 Лос-Анджелес 57 32 25 71
3 Сиэтл 56 32 24 70
4 Эдмонтон 57 30 27 68
5 Калгари 56 26 30 63
6 Ванкувер 56 22 34 48
7 Сан-Хосе 57 17 40 45
8 Анахайм 56 17 39 40
Результаты / календарь
9.02
10.02
11.02
12.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
20.02 02:00
Чикаго – Торонто
 5 : 3
20.02 03:00
Нью-Джерси – Виннипег
 4 : 2
20.02 04:30
Аризона – Коламбус
 3 : 2 ОТ
20.02 21:00
Бостон – Оттава
 - : -
20.02 21:00
Флорида – Анахайм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 57 102
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 55 82
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 55 79
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 57 42
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 55 39
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 55 36
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 35 1.90
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 25 2.15
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 42 2.20
Новости
RSS RSS
Все новости