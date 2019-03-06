Александр Овечкин: "Всегда приятно, когда есть шанс забить 50 голов за сезон"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин поделился мнением о возможности вновь достичь отметки 50 голов за сезон.

– Всегда приятно, когда есть шанс забить 50 голов за сезон. К сожалению в прошлом году мне это не удалось, но есть возможность сейчас выйти на этот уровень. Почему бы нет? 50 – крутое число, – приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Овечкин может забить более 50 голов за сезон в 8-й раз за карьеру и приблизиться к Уэйну Гретцки и Майку Босси, у которых в активе по 9 таких сезонов. В регулярном чемпионате-2018/19 33-летний форвард в 65 матчах забросил 45 шайб.