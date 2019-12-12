Александр Овечкин: «Всегда интересно, когда две лучшие команды в лиге встречаются против друг друга»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал победу над «Бостоном» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

— Всегда интересно играть, когда две лучшие команды в лиге встречаются против друг друга, — цитирует Овечкина официальный сайт «Вашингтона». — Вы можете видеть, насколько жесткой была игра. Мы играем жестко, они играют жестко. Всегда приятно получить два очка. Мы знали, что это будет непростая игра, потому что у них очень хорошая команда. Это был вызов для нас.

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