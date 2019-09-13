Александр Овечкин: «Время летит незаметно»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, которому на следующей неделе исполнится 34 года, рассказал, как чувствует себя в качестве самого возрастного игрока команды.

— Да, время летит незаметно. Но я чувствую себя хорошо. Надеюсь, что я смогу стать примером для более молодых партнеров, — приводит слова Овечкина в Twitter журналист The Athletic Тарик Эль-Башир.

Alex Ovechkin, who turns 34 next week, is the oldest player on the #Caps for the first time. «Time flies,» he said. pic.twitter.com/LS5zBXFd0O — Tarik El-Bashir (@Tarik_ElBashir) September 13, 2019

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