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Александр Овечкин: «Время летит незаметно»

17:24
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, которому на следующей неделе исполнится 34 года, рассказал, как чувствует себя в качестве самого возрастного игрока команды.

— Да, время летит незаметно. Но я чувствую себя хорошо. Надеюсь, что я смогу стать примером для более молодых партнеров, — приводит слова Овечкина в Twitter журналист The Athletic Тарик Эль-Башир.

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