Александр Овечкин вошел в первую символическую сборную «Вашингтона» в XXI веке

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин попал в первую символическую сборную «Кэпиталз» в XXI веке по версии НХЛ.

Вместе с россиянином в первую пятерку вошли форварды Никлас Бэкстрем, Ти Джей Оши, защитники Джон Карлсон и Майк Грин, а также голкипер Брэйден Холтби.

38-летний Овечкин играет за «Кэпиталз» с 2005 года. В общей сложности россиянин набрал 1583 (874+709) очка за свою карьеру в НХЛ. До повторения рекорда Уэйна Гретцки форварду осталось забросить 56 шайб.

Вторая сборная «Вашингтона»: Олаф Колциг, Сергей Гончар, Дмитрий Орлов, Петер Бондра, Евгений Кузнецов, Том Уилсон.

Игроки, включенные в первую сборную, могут войти в символическую сборную НХЛ по итогам голосования среди болельщиков, которое стартует в феврале.