Александр Овечкин: "Вкус победы в Кубке Стэнли был невероятен. Надеюсь, мы испытаем его снова"

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин сказал, что надеется выиграть Кубок Стэнли и в нынешнем сезоне. В прошедшем сезоне его команда в финале (4-1).

- Ради этого мы проводим все эти матчи, просто чтобы попасть в плей-офф, - цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ. - Неважно, на каком ты месте. Самое главное - попасть в плей-офф, потому что дальше может произойти что угодно. Вкус победы, который мы попробовали в прошлом году, был невероятен. Надеюсь, мы испытаем его снова. Конечно, того давления у нас уже нет, но как только начнется плей-офф, мы будем действующими чемпионами, и надо быть готовыми к очень сложным матчам. Игры будут отличаться от тех, которые были в регулярном сезоне. Но хорошая новость в том, что у нас есть опыт. С учетом прошлого года мы точно знаем, как должны играть. Будем надеяться, что нам удастся это снова.

В первом раунде плей-офф "Вашингтон" сыграет с "Каролиной".

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