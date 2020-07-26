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Александр Овечкин: «Вашингтон» соскучился по хоккею в плей-офф»

01:11
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о состоянии команды перед возобновлением сезона.

— Все ребята готовы психологически, — приводит слова Овечкина российская версия официального сайта НХЛ. — Все отправляются в Торонто с радостью, потому что мы долго были без хоккея и уже соскучились. Не так просто отрываться от своих семей. Но в это время года мы понимаем, зачем здесь находимся и зачем туда летим.

Сейчас мы все свежие. У нас нет травм и разных болячек. Но главное заключается в том, что мы соскучились по хоккею в плей-офф. Это непередаваемая атмосфера в раздевалке, когда команда сплачивается перед большими матчами. Это ценная штука.

Сейчас у нас было не так много времени, чтобы наиграть большинство и вспомнить мартовские наработки, как двигать шайбу в такой ситуации. Но у нас еще есть время, и я уверен, что в Торонто мы еще посвятим этому часть тренировок. Большинство и меньшинство особенно важны в плей-офф. И я уверен в наших спецбригадах.

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