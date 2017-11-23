Александр Овечкин: "В звене с Бэкстремом все сработало идеально"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин после матча регулярного чемпионата НХЛ против "Оттавы" (5:2) отметил, что ему комфортно играть вместе с Никласом Бэкстремом. Россиянин был переведен в звено к шведу и забил гол впервые за шесть игр.

- Не думаю, что могут быть какие-то сомнения, - приводит пресс-служба НХЛ слова Овечкина. - Мы понимаем друг друга и знаем, как надо играть. Мы много времени провели в одном звене. Все сработало идеально.