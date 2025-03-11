Овечкин не стал объяснять слова о «выпендреже» Мичкова: «Почему надерзил?»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в интервью «СЭ» не стал пояснять свои слова о форварде «Филадельфии» Матвее Мичкове, которому ранее посоветовал «не выпендриваться».

— Недавно ты сказал о Матвее Мичкове, что у него все в порядке, но главное, чтобы он не выпендривался. Все обратили на это внимание. Неужели он на льду тебе надерзил?

— Да нет, почему надерзил? Просто там, когда... Нет, не буду это сейчас говорить, не вижу смысла. Все нормально.