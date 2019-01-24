07:42 24 января | Хоккей — НХЛ

Александр Овечкин: "Уверен, Федоров рад, что именно я повторил его рекорд"

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Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин уверен, что Сергей Федоров рад за него. Овечкин повторил достижение Федорова – форвард "Кэпс" набрал 1179 очко в своей карьере в регулярных чемпионата НХЛ лучший результат для россиян в североамериканской лиге

– Я уверен, что Фед очень рад, что это я и никто другой, – цитирует Washigton Post Овечкина.

Он сделал это! Овечкин повторил суперрекорд Федорова //
Сергей Федоров – о рекорде Овечкина: "Достижение Саши для меня – не сюрприз"

 

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