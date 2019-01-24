Александр Овечкин: "Уверен, Федоров рад, что именно я повторил его рекорд"

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин уверен, что Сергей Федоров рад за него. Овечкин повторил достижение Федорова – форвард "Кэпс" набрал 1179 очко в своей карьере в регулярных чемпионата НХЛ – лучший результат для россиян в североамериканской лиге

– Я уверен, что Фед очень рад, что это я и никто другой, – цитирует Washigton Post Овечкина.

Он сделал это! Овечкин повторил суперрекорд Федорова //

Сергей Федоров – о рекорде Овечкина: "Достижение Саши для меня – не сюрприз"