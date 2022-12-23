Александр Овечкин установил рекорд по броскам в створ за карьеру

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин установил рекорд по броскам в створ за карьеру. Он вышел на первое место по этому показателю.

37-летний россиянин сделал две результативные передачи в матче с «Оттавой» (3:2 ОТ). В этой игре российский Овечкин нанес шесть бросков по воротам соперников, но так и не смог забить гол.

У него стало 6211 бросков в створ за карьеру в лиге. Ранее рекорд принадлежал экс-защитнику «Бостона» и «Колорадо» Рэю Бурку (6209).