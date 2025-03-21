Овечкин установил рекорд НХЛ по количеству сезонов с 35 шайбами

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в ворота «Филадельфии» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

На счету 39-летнего россиянина в этом сезоне 57 (35+22) очков в 53 матчах. Овечкин в 15-й раз забросил 35 и более шайб в одном регулярном чемпионате — он установил рекорд лиги. На втором месте идет Майк Гартнер («Вашингтон», 14 сезонов).

Овечкин продолжает погоню за Уэйном Гретцки по количеству голов за карьеру в НХЛ. Капитану «Кэпиталз» осталось забросить 6 шайб, чтобы достичь отметки 894 гола за карьеру в регулярных чемпионатах.