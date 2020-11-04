Александр Овечкин: «Трамп сказал, что очень любит Россию»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о своей встрече с президентом США Дональдом Трампом.

— Это наслаждающийся жизнью человек, так можно сказать, — сказал Овечкин в интервью Тине Канделаки в эфире RTVI. — Он просто живет и наслаждается.

— Вы общались с Путиным и Трампом. Вы тот человек, который по-человечески может сказать, какая разница в ощущениях.

— Оба простые, оба дружелюбные. Вот и все.

— О чем Трамп спрашивал? Любит хоккей реально?

— Да. Он сказал то, что он, во-первых, очень сильно уважает Владимира Владимировича.

— Он вам это сказал?

— Да. Очень любит страну нашу, Россию. И вот и все, в принципе.

— Неожиданно, конечно, что Трамп на протокольной встрече вот так взял вам это и передал. Он же понимал, что вы это передадите?

— Ну, понимал, но так и есть.