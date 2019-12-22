Александр Овечкин: «Тампа-Бэй» была свежее нас, но меньшинство и Холтби сыграли здорово"

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что он думает о матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой-Бэй» (3:1). Он отметил игру вратаря команды Брэйдена Холтби.

— Они были немного свежее нас, — сказал Овечкин о «Тампе», не игравшей с четверга, в то время как «Кэпиталз» проводили второй матч за два дня. Его слова приводит официальный сайт НХЛ — Но вы видели, как здорово сыграли Холтби и меньшинство.

Овечкин в этом матче сделал пять бросков, не набрал ни одного очка и завершил матч с показателем «-1».