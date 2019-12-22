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Александр Овечкин: «Тампа-Бэй» была свежее нас, но меньшинство и Холтби сыграли здорово"

10:59
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что он думает о матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой-Бэй» (3:1). Он отметил игру вратаря команды Брэйдена Холтби.

— Они были немного свежее нас, — сказал Овечкин о «Тампе», не игравшей с четверга, в то время как «Кэпиталз» проводили второй матч за два дня. Его слова приводит официальный сайт НХЛ — Но вы видели, как здорово сыграли Холтби и меньшинство.

Овечкин в этом матче сделал пять бросков, не набрал ни одного очка и завершил матч с показателем «-1».

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/kucherov-and-ovechkin-among-top-russian-performers-december-21/c-312936980

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