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Александр Овечкин: «Сын любит клюшку. Он регулярно катается и бросает по воротам»

19:58
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не исключает, что его сын Сергей тоже станет хоккеистом.

«Конечно, видим сына спортивным мальчиком, — сказал Овечкин в эфире «Матч ТВ». — Спорт он выберет сам. Но он однозначно любит клюшку. Мы даже попросили у «Динамо», чтобы нам предоставили ворота настоящие. Мы сделали искусственный лед, и он регулярно катается и бросает по воротам».

Двухлетний Сергей Овечкин — старший сын хоккеиста. 27 мая 2020 года у Александра и его супруги Анастасии Шубской родился второй сын Илья

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