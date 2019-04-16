Александр Овечкин: "Свечников вызвал меня на поединок. Надеюсь, он в порядке"

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин прокомментировал свою драку с нападающим "Каролины" Андреем Свечниковым во время матча первого раунда плей-офф НХЛ (0:5).

- Надеюсь, он в порядке. Не хотелось бы, чтобы парень пострадал, - цитирует Овечкина Russian Machine Never Breaks. - Я не большой боец, как и он. Он вызвал меня (на поединок - прим. "СЭ"), я сказал: "вперед". После этого матча мы немного расстроились, мы были слишком уверенными в себе. Мы хотим забыть об этом и двигаться вперед.

Андрей Свечников после драки больше не выходил на лед.

Full Ovechkin and Svechnikov incident. Ovechkin's 4th career fight comes in game 3 against the Hurricanes #ALLCAPS @nbcwashington pic.twitter.com/Xun4DSbVfL – NBC4 Sports (@NBC4Sports) 15 апреля 2019 г.

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