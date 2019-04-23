Александр Овечкин: "Судьи весь матч странно свистели"

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин после 6-го матча 1/8 финала Кубка Стэнли против "Каролины"​ (2:5) раскритиковал судейство и отметил, что команда знает, как играть в седьмой встрече.

– Судьи весь матч странно свистели, но это не удивляет. Не хочу быть плохим парнем или типа того, просто это не радует, - цитирует Овечкина Washington Post. - Была хорошая битва, соперник сыграл хорошо и выиграл в шестом матче.

Седьмая игра будет еще интересней. Мы знаем, что делать в таких ситуациях. Давление испытывают обе команды, однако для нас это хороший шанс победить соперника дома.