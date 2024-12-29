Овечкин стал первым игроком в истории НХЛ с 60 голами в пустые ворота

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче с «Торонто» (5:2) в регулярном чемпионат НХЛ.

39-летний россиянин забил гол в пустые ворота, который стал для него 60-м в карьере в НХЛ. Он лидирует в истории лиги.

Второе место по количеству голов в пустые ворота занимает Уэйн Гретцки (56). Далее идут Мариан Госса (40), Брэд Маршан («Бостон», 37) и Сидни Кросби («Питтсбург», 36).